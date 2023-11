Operaio 39enne morto nel capannone, in tribunale sfilano i testi

L’infortunio avvenuto nel marzo del 2019.

PASTORANO. È stata la volta del responsabile servizio prevenzione e protezione della Multicedi, sfilare stamattina in aula, quale teste del procedimento penale he vede imputati Pietro Ragozzino , legale rappresentante della Multicedi, Salvatore Luiso, legale rappresentante della Due Elle Multiservizi e Gennaro Rossi, coordinatore della sicurezza all’interno del capannone in cui perse la vita Antonello Migliaccio, operaio 39enne. La tragedia avvenne il 4 marzo del 2019 nello stabilimento del Centro Multicedi di Pastorano.

Migliaccio morì a seguito dell’incidente mentre era alla guida di un sollevatore elettrico, Il teste che oggi ha conferito davanti al giudice ha dichiarato che i lavori nel capannone, quella mattina, dovevano ancora iniziare per la tardiva comunicazione dei pos delle ditte operatrici

Anna Grippo