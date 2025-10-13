Operaio 50enne ucciso da un colpo violento di una bufala

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Un lavoratore di circa 50 anni, ha perso la vita in un tragico episodio occorso questa mattina in un’impresa agricola sita lungo la Strada Provinciale 203, nella zona di confine tra Grazzanise e Santa Maria la Fossa.

A seguito dell’evento, il Magistrato di turno ha disposto il trasporto della salma presso la struttura di medicina legale del locale ospedale, ove sarà eseguito l’esame autoptico per determinare con precisione le cause del decesso.

Sul luogo si è attivato tempestivamente l’allarme con l’intervento dei soccorsi sanitari del 118. I tentativi di rianimazione dell’uomo, tuttavia, non hanno sortito alcun effetto e il suo decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono inoltre intervenute le pattuglie dei Carabinieri che hanno avviato le necessarie indagini per accertare le precise dinamiche dell’accaduto e verificare l’eventuale sussistenza di profili di responsabilità.

Le prime ricostruzioni ipotizzavano un investimento da parte di un mezzo agricolo. Le indagini preliminari sembrano spostarsi sull’ipotesi che l’uomo, presente nell’azienda per un intervento di manutenzione, sia stato colpito mortalmente da una bufala, riportando trauma estremamente gravi.