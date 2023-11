Opere abusive nel parco divertimenti Ditellandia, il Comune ne ordina la demolizione

MONDRAGONE – Un doppio sopralluogo, effettuato nei giorni di venerdì 10 e martedì 14 novembre, ha permesso all’Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Mondragone di accertare abusi edilizi all’interno del noto parco divertimenti Ditellandia di Mondragone.

Il dettaglio degli abusi (capannoni, coperture in legno, tettoie, rampe in cemento armato, ecc.) si può leggere nel documento che pubblichiamo in calce.

Tutti i manufatti indicati risultano totalmente sprovvisti di titoli abilitativi, vale a dire che si tratta di interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire.



Il Comune di Mondragone ha dunque emanato un’ordinanza con la quale ingiunge e ordina, per l’appunto, ai proprietari del parco divertimenti – nell’ordine: Antonio Di Tella, Oriana Di Tella, Stefania Di Tella, Vincenzo Di Tella e Maddalena Raimondo – di demolire e rimuovere le opere abusive in questione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente, entro 90 giorni.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA DEL COMUNE DI MONDRAGONE: