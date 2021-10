Ordine degli avvocati: Ugo Verrillo neo presidente, Emilia Borgia suo vice

Nasce il nuovo esecutivo del consiglio dell’Ordine degli avvocati dopo la schiacciante vittoria del gruppo Dignità forense guidato da Angela Del Vecchio

SANTA MARIA CAPUA VETERE Nasce oggi il nuovo esecutivo del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere.

Dopo le attività preliminari presiedute dal consigliere anziano avvocato Enzo Di Tommaso si è passati alla elezione delle cariche del direttivo.

Particolare emozione ed entusiasmo in relazione alla elezione del presidente avvocato Ugo Verrillo, il quale ha assicurato una gestione nel massimo della trasparenza e della condivisione con tutta la compagine del consiglio. Il Presidente ha spiegato che è giunto il momento di superare polemiche e divisioni che appartengono al passato e che sono in contrasto netto con quanto emerso dalle urne che ha espresso in maniera netta la compattezza nei confronti del gruppo “Dignità Forense” e del suo leader Angela Del Vecchio, che ha realizzato le condizioni per quest’enorme successo.

Si registra l’approvazione all’unanimità alla carica di segretaria di Tiziana Ferrara, come anche all’unanimita’ si è approvata la carica del tesoriere Marisa De Quattro e del vicepresidente Emilia Borgia.