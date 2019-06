ORDINE DEGLI INGEGNERI. In 8 lezioni di magistrati e avvocati, il corso di formazione ad alta specializzazione per i CTU di procure e tribunali

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si è concluso con un notevole successo tra i partecipanti in termini di presenza e coinvolgimento il Corso Base di formazione in tema di consulenza tecnica in ambito giudiziario promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta ed a cura degli ingegneri Guida e Chianese. Suddiviso in 8 incontri pomeridiani dal 29 marzo al 24 maggio, ha visto tra i relatori magistrati ed avvocati del Foro di Santa Maria C.V. e Napoli Nord che hanno illustrato ai partecipanti elementi di diritto pubblico, diritto privato, diritto civile ed elementi di rito civile, elementi di base di diritto penale e di rito penale. Il bagaglio culturale è stato inoltre integrato dalle tecniche di comunicazione e da specifici casi studio illustrati da consulenti tecnici esperti.

Il corso si è prefissato il compito di integrare il sapere tecnico-scientifico proprio degli ingegneri, chiamati in ausilio al mondo giuridico, con quelle conoscenze, pur di base, ma comunque robuste, dei principali concetti giuridici che attendono alla sfera civile e penale sia sostanziale che in tema di rito al fine di consentire all’ingegnere forense di svolgere un ruolo efficace, produttivo ed autorevole nella moderna società del rischio dove le vicende assumono un eco mediatico rilevante.

Nella giornata conclusiva si sono avvicendati il vice Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S.M.C.V. Dott. D’Amato, il Direttore del Master di Ingegneria Forense presso l’Universita’ di Napoli Federico II prof. Nicola Augenti, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di S.M.C.V. avv. Alfonso Russo.

Relatori del corso: magistrati: Feola, Catagna; avvocati: Petteruti, Buco, Ricciardelli, De Angelis, Casertano, Palmiero, Basile, Ricciardelli, Iannotti, Quarto; ingegneri: Menditto, Tornatora, Guida, Gentile; psicologo: Madonna.