ORRORE A CASAL DI PRINCIPE. Feto di 5 mesi trovato in un sacchetto di plastica

CASAL DI PRINCIPE – Shock, nei giorni scorsi, a Casal di Principe dove una donna è stata trovata in possesso di un sacchetto di plastica contenente un feto di circa 5 mesi. Aperta un’inchiesta per chiarire quanto avvenuto. La scoperta è stata fatta sanitari del 118, intervenuti su richiesta dei residenti che hanno notato la donna, marocchina, in condizioni di evidente disagio. Giunti sul posto gli operatori hanno tentato un primo intervento allertando anche le forze dell’ordine. Sul posto dunque sono intervenuti i carabinieri. Aperta un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto al fine di determinare le cause dell’interruzione della gravidanza. La donna, attualmente ricoverata in ospedale, è stata sottoposta alle cure del caso.