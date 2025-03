Padel. Cinque coppie si qualificano per la fase regionale della Premier Padel 2025.

I tornei provinciali di Casapulla, Angri e Solopaca hanno deciso i vincitori che accederanno alla fase campana dal 23 al 27 aprile.

CASERTA (Pietro De Biasio) – Si sono concluse le fasi provinciali delle prequalificazioni della Premier Padel di Roma 2025 in Campania. I tornei, riservati ai giocatori di terza e quarta fascia, si sono disputati a Casapulla, Angri e Solopaca sotto il coordinamento della Fitp Campania del consigliere di Comitato Giuliano Di Paola.

All’Euroindoor Padel di Casapulla hanno conquistato il pass per la fase regionale Mattia De Francesco e Vincenzo Santonastasio nel torneo maschile, mentre tra le donne si sono imposte Naiade Chiumeo e Paola Verdoschi. Ad Angri Padel Club (Salerno) successo per Antonio Cannavacciuolo e Giovanni Longobardi nel maschile, mentre nel femminile hanno vinto Viviana De Felice e Chiara Di Camillo.

Infine, al Belvedere Solopaca per le province di Benevento e Avellino, il torneo maschile ha visto la vittoria di Alex Di Biase ed Emiliano Pallotta. Le coppie vincitrici accedono alla fase campana, in programma dal 23 al 27 aprile, dove entreranno in gioco anche i giocatori di seconda fascia.