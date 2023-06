Palloncini bianchi e un lungo applauso nel giorno dell’addio al piccolo Valerio

Il dolore di due comunità. Il ricordo commosso dei compagni di scuola

SAN NICOLA LA STRADA/CASERTA – E’ il giorno dell’addio per la comunità di San Nicola e per quella di Caserta, strette nel dolore alla famiglia di Valerio Buzzo, il 12enne morto in seguito ad un drammatico incidente avvenuto il 2 giugno.

Ad attendere il feretro bianco, alla chiesa di Nostra Signora di Lourdes, in via Kennedy c’era il vescovo Pietro Lagnese insieme ai sindaci sindaci Carlo Marino e Vito Marotta.

Il ricordo dei compagni di classe

Presenti in chiesa gli amici e i compagni di classe, della Terza C del circolo didattico De Filippo di San Nicola la Strada: “Siamo increduli, non riusciamo ad accettare che sia accaduto tutto all’improvviso in un tuo momento di svago e di gioco. Valerio fai buon viaggio, ora in paradiso corri tra gli angeli come te e non dimenticarti di salutarci da lassù ogni volta che vorrai”, su un cartellone realizzato dai compagni di classe fuori dalla chiesa insieme ad uno striscione con su scritto “Valerio Vive”.

L’omelia di don Antonello

“Siamo un’unica grande famiglia che piange la dipartita del caro Valerio“, ha detto don Antonello Giannotti nel corso della sua omelia ricordando il 12enne scomparso: “un ragazzo brillante, un ragazzo dal cuore d’oro. Ho sentito testimonianze di tanti che mi hanno parlato di Valerio come un ragazzo semplice e profondamente buono. Per lui la vita era sorriso, un sorriso straordinario. La cosa che ricordano tutti di Valerio è il suo sorriso”.

Un lungo applauso e palloncini bianchi hanno accompagnato il feretro di Valerio verso il suo ultimo viaggio all’uscita dalla chiesa.