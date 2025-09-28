PANICO IN CLINICA. Paziente perde la testa e manda in fin di vita il compagno di stanza

La vittima è in gravi condizioni. Colpito alla testa con il motore del letto

CURTI – Un violento episodio ha provocato il ricovero in gravi condizioni di un anziano ospite di una casa di riposo a Curti. L’aggressione si è verificata sabato sera, ieri, intorno alle 21, all’interno della Rsa “Opera Pascale”, situata sulla statale Appia.

Secondo una prima ricostruzione, un altro ospite della struttura, da poco alloggiato nella stessa stanza, si è scagliato contro un 70enne che risiede lì. L’aggressore ha utilizzato come arma un pezzo di metallo, che poi si è scoperto essere il motore di un letto presente nella stanza.

La scena che si sono trovati di fronte i primi soccorritori era drammatica: l’anziano, colpito ripetutamente alla testa, aveva perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi. I sanitari del 118 hanno curato l’uomo, in condizioni molto serie, per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Caserta.