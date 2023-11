Parcheggia nello stallo dei disabili e alza la voce davanti ai vigili: caos davanti alla chiesa

L’incredibile episodio è accaduto martedì scorso.

SAN PRISCO. Non solo aveva “rubato” il posto destinato ai disabili, ma voleva avere anche ragione… Incredibile quanto accaduto pochi giorni a San Prisco, davanti alla chiesa di via Costantinopoli. Un uomo, tra l’altro molto noto in paese, ha parcheggiato la sua automobile nel posto riservato ai disabili. Un portatore di handicap, accompagnato in auto, è stato, infatti, impossibilitato a fermarsi nell’area a lui riservata e per poter accedere al luogo sacro, il suo accompagnatore lo ha dovuto far scendere in mezzo alla strada. Molte persone si sono accorte dell’accaduto ed hanno allertato i vigili urbani. Quando gli agenti hanno individuato il trasgressore, questi, di tutta risposta, ha iniziato a protestare. Un episodio increscioso ed incivile che ha provocato, giustamente, lo sdegno di chi ha assistito a questa scena assurda.