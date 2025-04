Pasqua alcolica al bar finisce in rissa. Uomo cerca di picchiare poliziotti: ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Serata di Pasqua ad alta tensione nella zona della rotonda tra via Greco e via Musone, al confine tra Marcianise e Capodrise. Una 16enne è stata trasportata in ospedale dopo aver bevuto troppo, mentre poco distante scoppiava una rissa tra giovani davanti a un bar. Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato del Commissariato di Marcianise.

Secondo le prime ricostruzioni, la situazione è degenerata intorno a mezzanotte. Durante la rissa, secondo alcuni testimoni, sarebbe comparso anche un bastone. All’arrivo degli agenti, molti dei presenti si erano già allontanati, ma la tensione restava alta. I poliziotti sono riusciti a riportare la calma, anche se un 33enne ha continuato a provocare e insultare gli agenti, arrivando ad aggredirli.

L’uomo è stato fermato, portato in commissariato e arrestato con le accuse di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. È stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Per evitare ulteriori disordini, la polizia ha chiesto al gestore del bar di chiudere temporaneamente l’ingresso al locale, facilitando così il deflusso dei clienti.