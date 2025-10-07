PAURA ALLA STAZIONE. Uomo si sente male e crolla a terra

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

SESSA AURUNCA – Un episodio drammatico si è verificato questa mattina nella stazione ferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina, dove un uomo è stato improvvisamente colto da un grave malore. Allarme immediato per i soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. All’arrivo dei sanitari, l’uomo – la cui identità non è stata al momento divulgata – presentava un quadro clinico preoccupante, caratterizzato da evidenti difficoltà respiratorie e profusa sudorazione fredda.

Dopo le prime cure somministrate sul luogo, l’uomo è stato trasportato con urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Secondo quanto appreso, il personale medico della struttura ha già provveduto a sottoporlo ai necessari trattamenti. Le sue condizioni rimangono sotto stretta osservazione. Fonti vicine alla vicenda hanno riferito che l’uomo, residente a Mondragone, si trovava in stazione con la moglie. La coppia, stando a quanto si è appreso, vive da diverso tempo all’interno dello scalo ferroviario. Nonostante i ripetuti interventi di assistenza dei servizi sociali e del Comune, che in passato aveva trovato per i due una sistemazione alternativa, la coppia ha fatto ritorno alla stazione.