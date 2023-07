Paura in autostrada, auto in fiamme e lunghe code

La Lancia Kappa viaggiava in direzione Nord.

TORA E PICCILLI Paura in autostrada per un’auto che ha preso fuoco mentre sull’A1 percorreva il km 695, ricadente del Comune di Tora e Piccilli. Sul posto, allertati dagli automobilisti in transito che hanno assistito alla scena, si sono subito portati i vigili del fuoco del distaccamento di Teano. Ancoro poco chiari i motivi che hanno causato il rogo della Lancia Kappa che viaggiava in direzione nord.