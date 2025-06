PAURA in paese. Ragazzi armati di coltello minacciano residenti e assaltano i portoni

La denuncia del deputato di alleanza Verdi, Francesco Emilio Borrelli

CESA – Nella notte di venerdì, alle 2,30, in via Parroco della Gala a Cesa, un gruppo di ragazzi armati di coltello hanno minacciato e insultato i residenti scagliando l’arma contro i portoni. “Con una bimba in casa di soli sei mesi è stato davvero spaventoso. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine e la risposta è stata che ci sono cose più importanti da pensare. Chiediamo più controlli e telecamere per la videosorveglianza”, è questo lo sfogo dei residenti rivolto al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “I giovani sono fuori controllo e il senso di impunità diffuso influisce negativamente su questa deriva. Tutto è condito di violenza, aggressività, eccessi e prepotenza, questo è il loro linguaggio quotidiano. Questi ragazzi escono armati come se andassero incontro al nemico e questo dà il senso della gravità del problema, ragazzi che non distinguono la realtà dalla fantasia. Occorre invertire la rotta, serve un intervento deciso per arginare l’escalation di violenza. Questi assalti alle case dei cittadini è il segno che si è oltrepassato il limite”. Ha dichiarato Borrelli.