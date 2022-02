Penitenziaria in stato di agitazione nel carcere di S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – “Anche in questa realta’ lavorativa, l’assenza dell’amministrazione regionale e centrale sembra essere il denominatore comune”. Lo sottolineano i sindacati di Polizia Penitenziaria Osapp, Uil P.A. pp Si.N.A.P.Pe uspp, Fns Cisl Cnpp e FpCgil in una nota inviata, tra gli altri, a Massimo Parisi (direttore generale del Personale e Risorse Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e Carmelo Cantone (provveditore regionale della Campania), con la quale annunciano lo stato di agitazione nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Nell’istituto, fanno sapere i sindacati, ci sono 800 detenuti, 200 tra uomini e donne appartenenti al circuito Alta Sicurezza, e altri 600 circa canalizzati in diversi circuiti detentivi tra cui anche l’Articolazione di Salute Mentale che richiede particolare attenzione perche’ soggetti con patologie psichiatriche. “Tenuto conto della rilevante carenza di personale sanitario e psichiatrico – affermano i sindacati -.va da se’ che la gestione ordinaria giornaliera dell’utenza diventa un’operazione difficile e complessa”.

Inoltre, aggiungono, “non vengono elargite le indennita’ di missioni per traduzioni e non viene corrisposto a loro il rimborso dei pasti, soprattutto quando questi svolgono servizio presso il nosocomio di Sessa Aurunca”. La pianta organica del carcere prevede 470 unita’ ma, attualmente, “solo in 410 sono in forza operativa per le ragioni giudiziarie note a tutti”. Poi ci sono poliziotti andati in pensione mai rimpiazzati. Con la missiva, dicono infine i sindacati di Polizia Penitenziaria, viene investita della questione “il direttore generale del Personale e delle Risorse, affinche’ proceda nell’invio di un congruo numero di unita’ di Polizia Penitenziaria, in concomitanza delle assegnazioni dei nuovi agenti, collocato in posizione utile nella graduatoria nazionale di mobilita'”.