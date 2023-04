Per scusarsi non è mai troppo tardi e dopo 9 anni, onestà e onore ci inducono a farlo col cardiologo Mario De Michele, mai indagato

Ritengo doveroso rappresentare come il giorno 10.04.2014 provvedevo a pubblicare un articolo che aveva ad oggetto il Dott. Mario De Michele, noto cardiologo. I

n esso il giornale che io dirigo scriveva come il professionista fosse stato indagato dalla Procura di Napoli e sottoposto anche a perquisizione da parte della Guardia di Finanza.

Ebbene sì è trattata di una notizia non corrispondente al vero, visto che il Dott’ De Michele non è stato mai oggetto di alcun accertamento da parte della Procura, ne’ mai è stato oggetto di una perquisizione. Si è trattato di un mio errore di controllo di una notizia giunta i da collaboratori esterni e che io, prima di assimilarla e pubblicarla, avrei dovuto controllare , avendo io stesso toccato con mano non solo la sua professionalità, quanto, e soprattutto, le sue qualità umane.

Spero che questo mio, dovuto, chiarimento e le dovute scuse siani sufficienti a dimostrare la mia stima nei confronti del dottor Mario Mario De Michele.