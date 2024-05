LA FOTO. Pericolo caduta alberi: chiude via Torrino

Il comandante dei vigili, Nicola Altiero, ha già predisposto un piano traffico alternativo

CASAGIOVE (DC) – Alberi ad alto fusto pericolosi: da domani chiude al traffico via Torrino per permettere i lavori urgenti di potatura sulla alberatura dell’Istituto Sperimentale per l’Agricoltura. In particolare, via Torrino sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 9,00 alle ore 14.

Il comandante dei vigili, Nicola Altiero, ha già predisposto un piano traffico alternativo che sarà attivato per tutto il tempo dei lavori.