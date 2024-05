Perseguita e minaccia di morte la ex: 38enne a processo

Non accettando la scelta dell’ex coniuge di porre fine alla loro relazione sentimentale manifestava nei suoi riguardi una vera e propria ossessione

SAN NICOLA LA STRADA – Si è celebrata ieri dinanzi al giudice monocratico della terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza a carico di N.V., 38enne di San Nicola La Strada, difeso dall’avvocato Paolo Di Furia finito a processo per atti persecutori e minacce di morte nei confronti della ex moglie R.M,. ed attualmente sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento

Non accettando la scelta dell’ex coniuge di porre fine alla loro relazione sentimentale manifestava nei suoi riguardi una vera e propria ossessione contattandola a più riprese in maniera petulante tramite telefonate dai toni ingiuriosi e intimidatori del tipo: “Zoccola, puttana, devi morire di tumore, troia. Fai schifo come madre, moglie e donna, non vali niente, io prego ogni notte che tu muoia ti deve venire tumore fulminante e devio soffrire come un cane perchè i tuoi figli non meritano di avere una madre come te”

In diversi episodi il 38enne ha anche raggiunto la ex coniuge presso la casa al mare dei suoceri o anche presso l’abitazione della stessa. Il 13 dicembre minacciava di morte la ex “Ti taglio a pezzettini ed il pezzo più grande sarà l’orecchio” mentre il 24 dicembre del 2023, giorno della vigilia di Natale, durante una videochiamata con la figlia le diceva: “Non sei figlia a me, tua mamma mi mette le corna“

Nel corso del dibattimento sono stati escussi i genitori della vittima costituitisi parte civile assistiti dall‘avvocato Filippo Barberi Spirito. Il ritorno in aula è previsto per il prossimo settembre.