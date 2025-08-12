Perseguita l’ex compagna, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 38enne

Dovrà rispondere di stalking, violenza sessuale, violenza privata e scippo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Non si era mai rassegnato alla fine della relazione con la sua ex compagna, madre dei suoi due figli, e avrebbe iniziato a perseguitarla con atteggiamenti ossessivi e violenti. Protagonista della vicenda è S.C., 38 anni, residente a Castel Volturno, ora destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito dal sostituto procuratore Domenico Verde, l’uomo avrebbe tempestato la vittima di telefonate e messaggi minacciosi. Non solo: avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione della donna, per poi appostarsi sotto casa. In un episodio particolarmente grave, di fronte al rifiuto della ex, si sarebbe autolesionato con una lama.

La ricostruzione degli inquirenti racconta anche di un’aggressione fisica: l’uomo avrebbe cercato di baciarla contro la sua volontà, bloccandola contro un muro, stringendole le mani al collo e sottraendole il cellulare per impedirle di contattare le forze dell’ordine.

Gli agenti del locale commissariato sono intervenuti più volte, raccogliendo gli elementi ritenuti sufficienti a delineare un quadro accusatorio a suo carico. Il Gip Marzia Pellegrino, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha quindi disposto le misure restrittive.

Nei prossimi giorni, S.C. dovrà comparire davanti al gip Daniela Vecchiarelli per l’interrogatorio di garanzia.