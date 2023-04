Pesci Piccoli, la prima serie tv firmata The Jackal: nel cast anche la casertana Aurora Leone

In streaming su Amazon Prime Video dall’8 giugno

CASERTA – Si intitola Pesci piccoli – Un’agenzia, molte idee, poco budget, la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal. In streaming su Amazon Prime Video dall’8 giugno, sarà divisa in sei episodi e racconterà le vicende di una piccola agenzia digital che sogna in grande ma alla fine sopravvive tra clienti stravaganti e le difficoltà di una piccola realtà di provincia. Trama, regia e cast completo in attesa del trailer con le prime immagini. Con la foto di una radiografia (e poi di un pancione) sulle pagine ufficiali, il gruppo ha annunciato la nascita della loro creatura collettiva.

Insieme a Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Colucci, in arte “Fru”, nel cast ci sarà anche l’attrice casertana Aurora Leone, entrata nel team dei TheJackal grazie alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2019.

