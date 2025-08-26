Picchia la moglie 35enne e aggredisce i Carabinieri: ARRESTATO

26 Agosto 2025 - 12:07

Foto di repertorio

Minacce e maltrattamenti

CESA – Nella tarda serata di ieri, a Cesai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un 42enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, poco prima dell’arrivo dei militari, all’interno della propria abitazione avrebbe minacciato e picchiato la convivente 35enne per motivi ancora in corso di accertamento.

All’arrivo dei carabinieri, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, il 42enne ha ingaggiato una breve colluttazione con gli uomini dell’Arma che, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa del rito direttissimo.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino