AVERSA. Dura lex, sed lex, anche quando è demenziale (come questa). La gente applaude la titolare della pizzeria di via Roma ma i carabinieri giustamente la multano

AVERSA – La titolare di un’attivita’ di pizzeria da asporto di Aversa ha protestato in modo plateale verso i carabinieri intervenuti contro gli assembramenti formatisi all’estero del suo esercizio, sedendosi a terra, bloccando il traffico (LEGGI QUI). Alla fine l’esercizio le e’ stato chiuso ed e’ stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda e’ avvenuta ieri sera, prima delle 22; i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti nel centro cittadino, perche’ all’esterno di una pizzeria da asporto c’era folla e ressa tra i clienti. All’arrivo dei militari, la proprietaria e’ uscita, e, immortalata anche in un video, si e’ seduta a terra protestando contro i militari.

“Fateli lavorare“: queste le parole urlate dalle persone presenti verso i carabinieri, che per evitare problemi maggiori, hanno lasciato la zona; dopo le 22 l’attivita’ e’ stata chiusa e ovviamente gli assembramenti sono terminati. Questa mattina i militari sono tornati dalla pizzaiola, chiudendole l’attivita’, sanzionandola e denunciandola alla Procura di Napoli Nord. Nel weekend i carabinieri hanno chiuso tra Aversa e i comuni limitrofi, per violazione delle disposizioni anti-Covid, altri due esercizi commerciali, sanzionando in totale venti persone perche’ sorprese in assembramenti, altre quindici perche’ trovate fuori al proprio comune, e dieci per violazione del coprifuoco. Altre sanzioni sono state elevate da Polizia di Stato e Polizia Municipale.