Pomeriggio di follia a MONDRAGONE. Ruba tre auto e una pala meccanica, poi si schianta contro un muro

Le forze dell’ordine sono sulle sue tracce

MONDRAGONE – Pomeriggio di follia, ieri, per un 29enne, F.G., di Mondragone. L’uomo ha rubato 3 vetture, in sosta lungo la via Domiziana, e una pala meccanica schiantandosi con quest’ultima contro un muro. Dopo aver messo a a segno il primo colpo ha abbandonato l’auto dopo qualche metro rubandone un’altra e poi ancora una fino a raggiungere quota tre. Si è poi diretto su una cava sita sulla SP 259 che collega Mondragone con Falciano del Massico.

Rubata una pala meccanica e messosi alla guida del mezzo ha danneggiato altre vetture in sosta in prossimità del cimitero di Mondragone e si è poi diretto a bordo della pala meccanica a Castel Volturno dove ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di una abitazione in via Tenerani località Bagnara. Sceso dal mezzo si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine sono sulle sue tracce.