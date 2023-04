“Prevenire & donare: elisir di lunga vita”. L’Aido CASERTA incontra gli studenti

Primo appuntamento con i ragazzi e le ragazze dell’Itis Giordani.

CASERTA È sempre bello interfacciarsi con i ragazzi e le ragazze delle nuove generazioni, farsi ascoltare e condividere pensieri e idee. È esattamente quello che oggi, 3 aprile 2023, ha animato l’incontro formativo-informativo presso l’ITIS-LS “F.Giordani” di Caserta, che ha dato l’avvio al primo di una serie di appuntamenti dell’ambizioso progetto “Prevenire & Donare: elisir di lunga vita” nato tra l’AIDO provinciale di Caserta e l’ASL del Distretto N°12. Seguirà, poi, il secondo di questi incontri il 13 aprile 2023, presso il LS Manzoni.

Introdotti e presentati dalla vice preside dell’istituto, Rosalia Pannitti, e supportati dalla rappresentate del CSV ASS.VO.CE di Caserta, Michelina Pirozzi, il presidente Gennaro Castaldi e la dottoressa Simona Feliciano (rappresentante dell’ASL di Caserta e Referente Distrettuale dello Sportello Amico Trapianti) hanno diretto un dibattito per condividere con gli studenti il valore della donazione di organi e della prevenzione. L’incontro tra l’AIDO Provinciale di Caserta, l’ASL del Distretto N°12 e l’ITIS-LS Giordani, infatti, è stato un momento di grande rilevanza per sensibilizzare gli studenti su questi due temi e per far comprendere i benefici che ne possono derivare.

Siamo certi che l’incontro di oggi abbia rappresentato un passo notevole per istruire quanto più sulla culturale della donazione di organi, incoraggiando più persone a diventare donatori per migliorare la salute e la qualità della vita delle persone che ne hanno bisogno.

tal proposito, il Presidente Castaldi dichiara: «Con oggi si è avviato un progetto meritevole di essere patrocinato gratuitamente da ASS.VO.CE. Nei prossimi giorni, l’AIDO Provinciale di Caserta si attiverà per sostenere questo progetto – anche attraverso sponsor sensibili al tema del dono – che si concluderà a fine maggio prossimo con la consegna di premi agli studenti per i migliori elaborati prodotti sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule».