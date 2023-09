Prima il boato e poi le fiamme: paura al confine tra due comuni

Sul posto polizia e vigili del fuoco.

MADDALONI. Momenti di vero panico si sono vissuti poco fa a Montedecore, frazione di Maddaloni, a pochi passi dal comune di Cervino. In via Carmigniano è divampato un grosso incendio in un garage di un immobile per lo più abitato da albanesi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. Ancora non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo ma il grosso botto sentito poco prima che le fiamme divampassero, potrebbe essere ricondotto al petardo esploso da qualcuno.