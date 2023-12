Prima si ubriaca e poi aggredisce gli anziani genitori: 37enne in manette

Arrestato dai carabinieri.

MARCIANISE. All’arrivo dei carabinieri il 37enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici, ha continuato ad inveire violentemente contro gli anziani genitori e ad a provocare i militari, rendendo necessario un fermo intervento che ha permesso così di bloccarlo.

È accaduto nella serata di ieri a Marcianise, dove a seguito di una richiesta d’aiuto per una lite in corso, pervenuta al numero di pronto intervento “112”, i carabinieri della locale Stazione sono prontamente intervenuti.

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti contro i familiari, estorsione e favoreggiamento personale, è risultato, a seguito degli immediati accertamenti, recidivo nei comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dei genitori a far data dal mese di luglio del 2020.

Tali comportamenti, documentati dagli interventi dei carabinieri, hanno già portato, in passato, all’applicazione di misure cautelari nei suoi confronti.

Questa volta le vittime hanno presentato formale denuncia e il 37enne è stato portato in caserma ed arrestato. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari conviventi.

L’uomo è stato poco dopo accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.