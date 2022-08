SANTA MARIA A VICO – Ladri in azione a Santa Maria a Vico. Un paio di giorni fa hanno colpito nella casa, situata lungo l’Appia antica, di un professionista di via Migliori, partito per le ferie. Ha raggiunto un familiare al nord e si è ritrovato con la casa completamente svuotata. Depredata anche la cassaforte.