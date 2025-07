Proprietari in paese per la festa e i ladri ne approfittano: svaligiate due abitazioni

Un terzo tentativo è stato, invece, sventato da ..

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA A VICO – Una banda di malviventi è entrata in azione questa notte nella frazione collinare di Rosciano di Santa Maria a Vico. I ladri approfittando dell’assenza dei proprietari, per assistere alla festa che si stava tenendo in paese, hanno messo a segno almeno due raid

Un terzo tentativo è stato, fortunatamente, sventato. I malviventi dopo aver raggiunto, con una scala, una finestra di un’abitazione hanno trovato, dentro, i padroni di casa: marito, moglie, due bambini, più il padre dell’uomo.

Ad accorgersi della presenza dei malviventi è stata la donna che sentendo i rumori si è resa conto di cosa stesse accadendo ed ha iniziato ad urlare costringendo i balordi alla fuga