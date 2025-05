QUATTRINI & FINTI INCIDENTI nel casertano. 100 indagati tra medici, avvocati e giudici corrotti: esce dal carcere l’uomo dei documenti falsi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Antonio Piazza, 25enne di Casal di Principe, arrestato per fabbricazione e detenzione di documenti falsi, è stato scarcerato con l’obbligo di dimora dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, Caterina Anna Arpino. L’uomo, difeso dall’avvocato Ferdinando Letizia, era stato tratto in custodia il 22 maggio dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta durante l”operazione sulla maxi-inchiesta per truffe assicurative che ha coinvolto le procure di Roma e Santa Maria Capua Vetere.

Avvocati tozzi-tozzi, medici compiacenti, un vicedirettore di un ufficio postale e – ciliegina sulla torta – tre giudici di pace sospettati di aver emesso sentenze favorevoli in cambio di denaro (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOMI DEI SOGGETTI COINVOLTI, GIUDICI, MEDICI E AVVOCATI).

Tutto ruotava intorno a falsi incidenti stradali, inscenati con una precisione quasi maniacale. Le dinamiche erano sempre le stesse: un pedone investito sulle strisce (ma mai davvero), una bicicletta tamponata (spesso addirittura un tandem), e nessun intervento delle forze dell’ordine a documentare l’accaduto. Poi, via con le visite mediche, le perizie truccate e le richieste di risarcimento alle compagnie assicurative.

Per quanto riguarda Piazza, il giovane sarebbe stato l’uomo adibito alla falsificazione di documenti. Infatti, durante la perquisizione nel suo appartamento, gli agenti hanno trovato anche appunti con dati anagrafici di terzi e somme di denaro contante (3.500 euro), elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un’attività organizzata.

Il GIP ha ritenuto che le esigenze cautelari, tra cui il rischio di reiterazione del reato, potessero essere soddisfatte con una misura meno restrittiva del carcere. Piazza dovrà quindi rimanere a Casal di Principe senza allontanarsi senza autorizzazione e comunicare gli spostamenti ai Carabinieri per i controlli.