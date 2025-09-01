Quattro chilometri di coda in A1 tra Capua e Caianello. Ecco perché

Circolazione gravemente rallentata a partire da qualche ora fa

CAPUA/CAIANELLO – Un incidente automobilistico, avvenuto all’altezza delle uscite di Capua e Caianello, ha fatto registrare una coda autostradale lunga quattro chilometri. Lo rende noto la società Autostrade per l’Italia nel suo bollettino giornaliero.

Rimane al vaglio degli inquirenti la dinamica che ha determinato il sinistro stradale. Pertanto, non è ancora possibile stabilire quante siano le vetture rimaste coinvolte nello scontro e se ci siano feriti.