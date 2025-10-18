Ragazza 12enne aggredita da una donna sulla Nazionale Appia

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASAGIOVE – Da semplice problema di condominio a vero e proprio caso di allarme sociale. È la situazione che stanno vivendo i residenti e i commercianti di un complesso immobiliare di via Nazionale Appia, poco prima del casello di Caserta Nord, a Casagiove, costretti da settimane a subire gli atti di una donna di circa 50 anni, nota per i suoi comportamenti violenti e vandalici.

La cinquantenne, stando alle numerose segnalazioni, è autrice di un escalation di gesti intimidatori: sputi contro i condomini, bottiglie lanciate nei balconi e, in un episodio particolarmente grave, l’aggressione di una bambina di 12 anni, rimasta ferita in modo non grave ma profondamente scossa, insieme alla sua famiglia.

Anche gli esercenti della zona denunciano di essere presi di mira. Dopo che alcuni di loro si sono rivolti ai responsabili dell’immobile per chiedere provvedimenti, le rappresaglie non si sono fatte attendere: al rappresentante del complesso è stata danneggiata l’auto con un cacciavite, con danni ingenti alla carrozzeria.

L’ultima bravata, in ordine di tempo, ha coinvolto un’intera palazzina: una barriera posta sui gradini delle scale ha impedito ai residenti di uscire. Diversi bambini non hanno potuto raggiungere la scuola e molti adulti sono rimasti bloccati, impossibilitati ad andare al lavoro, finché l’ostacolo non è stato rimosso. La donna, secondo quanto riferito, non agisce in solitudine: al suo fianco ha il compagno, che ne sostiene il comportamento e le ragioni.