RAGAZZI E PISTOLE. 19enne sparato alla gamba per lo squillo alla fidanzata. 16enne ARRESTATO parla con il giudice

LUSCIANO – Ieri, sabato, presso il Tribunale dei Minori di Napoli, il giovane C.P. è stato interrogato dal Gip Polito, alla presenza del proprio avvocato, Paolo Caterino.

Il minore è accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma e sparo in luogo pubblico, in relazione ai fatti accaduti a Lusciano il 6 gennaio scorso, durante una lite tra ragazzi per motivi di gelosia.

C.P. ha cercato di chiarire la sua versione dei fatti. Il co-imputato maggiorenne, invece, sarà interrogato nei prossimi giorni.

I due sono stati arrestati venerdì in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Il minore è stato trasferito nel carcere minorile di Nisida, mentre il maggiorenne è stato ristretto presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.