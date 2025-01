Ragazzo 27enne travolto e ucciso da auto pirata fuori dal ristorante

Tragedia del sabato sera. Era uscito dal locale per spostare il suo veicolo in sosta. L’ Investitore è….

CANCELLO E ARNONE CASAL DI PRINCIPE – Tragedia verso le 23 fuori al ristorante Radici, in via Santa Maria a Cubito di Cancello ecArnone: un ragazzo di 27 anni di Casal di Principe, C. F. è stato investito ed è morto sul colpo.Era uscito dal locale per spostare la sua auto.

L’investitore non si è fermato e, per il momento, ha fatto perdere le sue tracce