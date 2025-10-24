Raid dei ladri in Municipio: rubati pc, modem e tablet

Sospese tutte le attività

VAIRANO PATENORA – Furto nella notte presso gli uffici del Municipio di Vairano Patenora finiti nel mirino di una banda di malviventi. A darne notizia è la casa comunale attraverso un post in Facebook “Carissimi concittadini, purtroppo in data odierna, gli uffici comunali di Vairano Patenora resteranno chiusi al pubblico per l’intera giornata. Stanotte abbiamo subito un importante furto presso la casa comunale. Ignoti si sono introdotti all’interno della sede comunale asportando tablet, computer, monitor ed altri dispositivi elettronici. Nel tentativo di rinvenire ulteriori valori, sono stati divelti mobili e armadi, provocando danni rilevanti agli uffici. È stato inoltre riscontrato un tentativo di sabotaggio del sistema di videosorveglianza comunale. Sono in corso le valutazioni dei danni e, pertanto, nei prossimi giorni il sistema potrebbe presentare temporanei malfunzionamenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Già da stanotte l’amministrazione, prontamente intervenuta sta lavorando per ripristinare quanto prima la piena funzionalità degli uffici e dei servizi. Servirà qualche giorno per riportare il lavoro alla normalità. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la collaborazione e la comprensione”