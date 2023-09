La banda ha agito la scorsa notte.

SESSA AURUNCA. Hanno approfittato dell’oscurità della notte per depredare il distributore di benzina di via Raccomandata, di proprietà della famiglia Palumbo. I banditi hanno portato via il denaro in cassa, alimenti ed oggettistica varia. Non paghi di tutto ciò, hanno anche rubato un’auto, per poi cappare via con l’ingente bottino.