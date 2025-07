Raid notturno alla nota ferramenta: danni per oltre 50mila Euro

Nel bottino attrezzature elettriche-elettromeccaniche professionali e destinate all’hobbistica domestica

PIGNATARO MAGGIORE / TEANO (EZ) – Un furto con scasso di ingente entità ha colpito la scorsa notte la Ferramenta Fratelli Croce di Fabrizio Croce & C. Sas, situata lungo la via Casilina, al confine tra Pignataro Maggiore e Calvi Risorta. Il raid, condotto con modalità audaci e devastanti, ha provocato danni stimati per oltre 50mila euro, anche se la conta precisa è ancora in corso.

I proprietari e gestori dell’attività, originari di Teano e Roccamonfina, hanno scoperto l’amara sorpresa solo di primo mattino, al momento dell’apertura. L’interno del magazzino si presentava come uno scenario di caos: gran parte della merce giaceva a terra, scaraventata dagli scaffali nella foga dei malviventi di impossessarsi degli articoli più preziosi e facilmente trasportabili. Tra gli oggetti trafugati figurano numerose attrezzature elettriche ed elettromeccaniche, sia professionali che destinate all’hobbistica domestica.

Pare che la banda di ladri sia riuscita a penetrare nel deposito forzando la parete posteriore, una struttura in lamiera pesante. Si ipotizza che per raggiungere il punto d’accesso abbiano percorso una stradina laterale sterrata che costeggia il perimetro esterno dei capannoni. Questo suggerisce una pianificazione accurata del colpo e una conoscenza del luogo.

Dopo lo shock iniziale e un comprensibile momento di sconforto, i titolari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Pignataro Maggiore, che hanno avviato le prime indagini. Sono stati effettuati i rilievi anche fotografici alla ricerca di tracce e indizi che possano condurre alla catalogazione delle modalità dell’audace furto. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare la gang che ha messo a segno il colpo. Si spera di cavare qualcosa anche da alcune videocamere di sicurezza esistenti nei pressi dell’accorsato negozio.