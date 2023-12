Ralph Lauren, Burberry e Gucci “pezzotti” venduti in negozio. Arriva la sentenza per l’imprenditore 40enne

AVERSA – Si chiude con un proscioglimento e una lieve condanna il processo in Appello,figlio una lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un imprenditore quarantenne, accusato di aver venduto decine e decine di capi di abbigliamento pezzotti.

La corte di Appello di Napoli infatti dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’uomo, difesi dell’avvocato Giuseppe Sparaco, accusato di commercio di prodotti falsi.

L’uomo era stato condannato dal tribunale di Aversa Napoli Nord a due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a €700 di multa.

In questo secondo grado, invece, resta in vita solo l’ipotesi di reato di ricettazione, per la quale l’imprenditore ha ricevuto una condanna a quattro mesi e 400 euro in di multa.

La procura normanna circa 90 capi di abbigliamento falsi di Marchi famosi come Ralph Lauren, Burberry, Napapijri, Gucci, Harmont & Blaine e altri.