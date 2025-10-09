RAPINA ALLA POMPA DI BENZINA. Due uomini con una moto Transalp colpiscono sulla Statale

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CASTEL VOLTURNO – Nuovo assalto a un distributore di carburante sulla Statale 7, nel territorio di Castel Volturno. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì, nella zona di Pinetamare. Secondo le prime informazioni, due malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale intorno alle ore 16, raggiungendo il luogo a bordo di una motocicletta Transalp di colore nero.

I banditi, come emerso dai primi accertamenti, avevano preventivamente coperto la targa del veicolo per renderne impossibile l’identificazione. Dopo aver consumato la rapina, i due sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce. Al momento non sono note le modalità precise dell’azione né l’entità del bottino sottratto.

La notizia è stata diffusa inizialmente attraverso i social network da un dipendente del distributore, che ha confermato come la stessa attività sia stata oggetto di analoghi episodi criminali in passato.