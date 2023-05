Rapina alle Poste, direttrice e dipendenti presi in ostaggio con le armi

Attimi di puro terrore. I malviventi erano in quattro

SUCCIVO – Rapina all’ufficio postale di Succivo: i malviventi hanno preso in ostaggio la direttrice e i dipendenti che si trovavano in turno per farsi consegnare tutti i soldi. Erano in quattro, due dei quali armati, e sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri, i quali ora indagano sull’accaduto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza per prestare soccorso ad alcuni degli ostaggi che hanno accusato malori per il fortissimo spavento.