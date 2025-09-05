Real Grazzanise, colpo da maestro, si rafforza la retroguardia: arriva Giovanni Caiazzo!

43 presenze e 1 gol in Serie D. Napoli, Cosenza, Savoia, Giugliano, Pompei, Ercolanese, Monte Calcio, Santa Maria la Carità

GRAZZANISE (Arnaldo Betti) – Il Real Grazzanise mette a segno un innesto di spessore per la nuova stagione. La società rossoblù ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giovanni Caiazzo, difensore classe 2001, pronto a dare solidità e qualità alla retroguardia.

Nonostante la giovane età, Caiazzo può già vantare una carriera importante: 43 presenze e 1 gol in Serie D, oltre a esperienze maturate sia in Eccellenza che nel campionato Primavera. La sua formazione calcistica parte da settori giovanili di prestigio, come quelli del Napoli e del Cosenza, per poi proseguire con le maglie di Savoia, Giugliano, Pompei, Ercolanese, Monte Calcio e Santa Maria la Carità.

Giocatore dotato di grande fisicità e buona tecnica, Caiazzo rappresenta il profilo ideale per la crescita del progetto del Real Grazzanise. La società non nasconde la soddisfazione per aver portato in squadra un calciatore capace di unire talento ed esperienza, pur essendo ancora giovanissimo.

«Grazie Giovanni per aver sposato il progetto del Real Grazzanise!», questo il messaggio della società, che accoglie con entusiasmo il nuovo difensore nella famiglia rossoblù.

Con questo innesto, il Real Grazzanise conferma la propria ambizione e la volontà di puntare su giocatori pronti a garantire affidabilità e prospettiva per il futuro.