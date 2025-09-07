Real Grazzanise ko a Pozzuoli: decide Capuano, Puteolana vince (1-0)

Il forcing finale non è bastato ai padroni di casa per rimettere in equilibrio la gara. Capuano re del match

GRAZZANISE / POZZUOLI (Arnaldo Betti) – Al Domenico Conte di Pozzuoli il Real Grazzanise esce sconfitto di misura contro la Puteolana 1902 del mister Carmine Correale. A decidere il match è stato il gol di Anthony Capuano all’81’, che ha regalato i tre punti ai granata. La direzione di gara è stata affidata al signor Donato Battipaglia di Torre Annunziata.

La partita è iniziata su ritmi bassi, con le due squadre attente a non scoprirsi e impegnate a studiarsi reciprocamente. L’occasione più grande della prima frazione l’ha avuta il Real Grazzanise con il veterano Orazio Grezio: il suo destro dalla distanza sembrava destinato all’incrocio, ma l’estremo difensore di casa Ciro Cabriglia si è superato con una parata strepitosa che ha salvato la Puteolana.

Nella ripresa la partita si è accesa, con entrambe le formazioni che hanno alzato il baricentro, ma soprattutto si sono allungate, e creato più occasioni. I ragazzi di mister Domenico Panico hanno mostrato buone trame di gioco, soprattutto nella seconda parte, ma la scarsa lucidità sotto porta e qualche imprecisione nell’ultimo passaggio hanno impedito agli ospiti di capitalizzare.

Quando il Real Grazzanise sembrava poter crescere, è arrivata la beffa. All’81’ un errore in fase di uscita della difesa rossoblù ha consegnato un pallone velenoso all’interno dell’area. Dopo una serie di deviazioni, la sfera è arrivata a Capuano, bravo e fortunato a ribadirla in rete battendo l’incolpevole Orefice.

Un episodio chiave che ha creato scompiglio in campo è accaduto al 83’, in quanto il direttore di gara ha considerato da ammonizione e non da rosso un’uscita avventata fuori area di rigore dell’estremo difensore di casa che “liscia” il pallone con i piedi e cadendo la pende con le mani, quindi da regolamento essendo ultimo uomo era da espulsione e non da cartellino giallo.

Il forcing finale non è bastato al Real Grazzanise per rimettere in equilibrio la gara. La Puteolana porta così a casa una vittoria importante, mentre gli uomini di Panico dovranno fare tesoro degli errori commessi e ripartire già dalla prossima sfida di domenica prossima in casa contro il Real Forio.