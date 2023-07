REGGIA DI CASERTA. Abbattimento dei filari di lecci, anche Italia Nostra dice no alla Maffei

In calce il comunicato stampa dell’associazione presieduta da Maria Rosaria Iacono.

CASERTA Il progetto ideato dagli uffici della Reggia di sostituire i filari di lecci della Via dell’acqua del Parco Reale, perché dati per ammalati, trova una nuova e qualificata opposizione.

L’intervento riguarderebbe circa 750 alberi e il direttore del museo, Tiziana Maffei, per indorare la pillola della reazione mediatica, ha organizzato, lo scorso 7 luglio, un convegno tecnico-scientifico, che ha concluso per l’inevitabilità dell’operazione, benché essa, così come concepita, pregiudicherebbe la scenografia del luogo per i diversi anni necessari al completo avvicendamento con i nuovi esemplari di piante giovani.