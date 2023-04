REGGIA DI CASERTA, il 25 aprile apertura straordinaria con ingresso gratuito

L’ingresso sarà contingentato per numero di visitatori e fasce orarie

CASERTA – Apertura straordinaria della Reggia di Caserta il 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia. Il museo del Ministero della Cultura resterà aperto di martedì​, giorno di ordinaria chiusura settimanale​, a ingresso gratuito.​ ​L’accesso alla Reggia di Caserta sarà contingentato per numero di visitatori e fasce orarie.​ Una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l’altra a quella in sede. I titoli di accesso saranno disponibili su Ticket​one dalla mattinata di giovedì 20 aprile fino ad esaurimento. In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 25 aprile fino al termine della disponibilità. Il visitatore dovrà recarsi al cancello nell’orario indicato sul proprio biglietto. Non sarà possibile accedere al Complesso vanvitelliano in altro momento della giornata. Saranno aperti ​gli ​Appartamenti ​reali e il Parco ​reale​, chiusi le Sale Vanvitelli, la mostra Beyond- Biberstein, il Giardino​ inglese e il Teatro di Corte.​ Al fine di migliorare la gestione dei flussi, verranno creati all’esterno due file distinti: l’una per possessori del biglietto “Solo Parco”, l’altra per quelli del biglietto “Parco ​Appartamenti”. I titolari di questi ultimi saranno tenuti a un percorso fisso: prima gli Appartamenti reali, dopo il Parco.