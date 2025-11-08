REGIONALI. Oggi Massimo Grimaldi da Ferdinando e Carolina. Al suo fianco il sindaco Antonio Scialdone

8 Novembre 2025 - 12:30

PROPAGANDA ELETTORALE. Entra nel vivo la campagna per le regionali, Grimaldi corre per la rielezione

Massimo Grimaldi ha scelto Ferdinando e Carolina a Capua come location per il suo evento elettorale. In passato, il locale ha già ospitato importanti eventi politici, e oggi sarà teatro della presentazione della candidatura di Grimaldi alle elezioni regionali.

L’appuntamento è fissato per le 17:00, l’evento sarà introdotto dal sindaco di Vitulazio, Antonio Scialdone.

