REGIONALI. Oggi Massimo Grimaldi da Ferdinando e Carolina. Al suo fianco il sindaco Antonio Scialdone

PROPAGANDA ELETTORALE. Entra nel vivo la campagna per le regionali, Grimaldi corre per la rielezione

Massimo Grimaldi ha scelto Ferdinando e Carolina a Capua come location per il suo evento elettorale. In passato, il locale ha già ospitato importanti eventi politici, e oggi sarà teatro della presentazione della candidatura di Grimaldi alle elezioni regionali.

L’appuntamento è fissato per le 17:00, l’evento sarà introdotto dal sindaco di Vitulazio, Antonio Scialdone.