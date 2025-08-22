Rientrano dalle vacanze e trovano la casa svaligiata
22 Agosto 2025 - 10:50
L’ingresso sarebbe avvenuto forzando una finestra sul retro
NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20
CASAL DI PRINCIPE – Brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per una famiglia di Casal di Principe, che al ritorno ha trovato la propria abitazione completamente a soqquadro e privata di numerosi beni di valore.
Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza prolungata dei proprietari per introdursi nell’appartamento. L’ingresso sarebbe avvenuto forzando una finestra sul retro
Il bottino, secondo quanto emerso, risulterebbe consistente, anche se la stima dei beni rubati è ancora in corso di quantificazione da parte dei proprietari.
L’episodio si inserisce in un quadro di crescente allarme per i furti in abitazione che, negli ultimi mesi, stanno interessando non solo Casal di Principe ma anche la vicina Villa di Briano, con diversi colpi messi a segno in piena estate, spesso approfittando delle partenze per le ferie