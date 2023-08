RIENTRO A SCUOLA. Verso la prima campanella con il caro libri: aumenti fino al 12%

L’allarme è stata lanciato da Sil, il Sindacato Italiano Librai di Confesercenti

CASERTA – Nuova stangata per le famiglie italiane: per i libri di testo di medie e superiori si registra un incremento medio dell’8% dei prezzi di copertina imposti dagli editori, con punte del +12% per alcuni titoli. Un’ondata di aumenti che peserà sui bilanci delle famiglie, e che certamente non va a vantaggio di librerie e cartolibrerie che, anzi, vedono paradossalmente ridursi i margini di guadagno, passati dal 15% lordo di due anni fa al 10% circa di oggi. L’allarme è stata lanciato da Sil, il Sindacato Italiano Librai di Confesercenti.

Un vero salasso, se si calcola che la spesa per l’acquisto dei libri in prima media, così come in prima superiore, oscilla dai 300 agli oltre 400 euro, a seconda che si riesca a trovarne qualcuno usato, oppure che tocchi acquistarli tutti nuovi.

La voce libri di testo è quella che incide di più in cartella, ma il resto del materiale scolastico non scherza. Un diario delle griffe che piacciono ai ragazzi costa dai 15 ai 20 euro; lo zaino va dagli 80 ai 130 euro e un astuccio a bustina firmato dai 12 ai 15 euro.

La sottosegretaria all’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti ha annunciato, che il tema è sul tavolo del governo e che ci sarebbe già stato un incontro tra i ministri Valditara e Giorgetti con l’obiettivo di introdurre misure a sostegno delle famiglie, che si tratti di detrazioni come avviene già in altri Paesi, oppure di fondi da stanziare per sostenere il diritto all’istruzione.