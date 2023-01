Rimane chiusa nell’auto della mamma, bimba di 8 mesi salvata da vigili e pompieri

La donna si era fermata per alcune commissioni in via Saba lasciando alla piccola, per intrattenerla, le chiavi dell’auto.

SAN NICOLA LA STRADA Si sono vissuti attimi di paura oggi pomeriggio in via Saba: una bimba di appena 8 mesi è rimasta intrappolata nell’abitacolo della Panda della mamma ed è servito l’intervento dei vigili urbani e dei vigili del fuoco per riaprire la portiera della vettura. La donna, infatti, dopo aver preso la piccola all’asilo, si è fermata per alcune commissioni in via Saba. Per intrattenere la piccola le ha dato in mano le chiavi dell’auto e la bimba ha schiacciato il pulsante della chiusura. Un errore che la donna non commetterà mai più, ne siamo certi.