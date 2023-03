Ripetitore Wind nel mirino dei ladri. Disagi e disservizi per gli utenti della zona

Quando è scattato l’allarme i delinquenti erano già scappati facendo perdere le proprie tracce

PASTORANO – Malviventi in azione nel territorio di Pastorano. Ignoti hanno fatto irruzione nell’area dove è collocato un ripetitore telefonico Wind portando via parte dell’impianto elettrico bloccando di fatto il funzionamento dello stesso ripetitore. Quando è scattato l’allarme i delinquenti erano già scappati facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore. Disagi e disservizi per gli utenti della zona interessata.