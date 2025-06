RISARCIMENTO MILIONARIO: deve pagare l’ospedale di CASERTA. Ecco quanto prenderanno i figli di un paziente deceduto

CASERTA – L’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano dovrà risarcire con oltre 1,5 milioni di euro la famiglia di un uomo deceduto nel 2018 per responsabilità medica. Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con una sentenza pubblicata a febbraio e diventata esecutiva.

Secondo quanto ricostruito, i familiari del paziente – D.M.A., D.R. Federica, D.R. Alessia e D.R. Francesco – avevano avviato un’azione legale dopo la morte del loro congiunto, sostenendo gravi responsabilità da parte dell’ospedale. I giudici hanno accolto integralmente la loro richiesta, riconoscendo danni patrimoniali e morali.

Nel dettaglio, tra gli importi più rilevanti figurano oltre 391mila euro ciascuno per le figlie Federica e Alessia a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, oltre 112mila euro per il figlio Francesco e quasi 10mila euro per il lucro cessante. A questi si aggiungono spese funerarie, interessi legali e onorari legali, per un totale che supera 1,5 milioni di euro.

L’ospedale guidato dal dg Gaetano Gubitosa ospedaliera ha disposto il pagamento per evitare un’eventuale esecuzione forzata, che avrebbe comportato ulteriori aggravi economici.