Rischia di morire dopo un infarto in strada, salvato dai soccorritori. IL RACCONTO

AVERSA – È stata un ambulanza della postazione di San Cipriano d’Aversa a salvare la vita a un uomo che ieri pomeriggio, sabato, ha accusato in malore per le vie di Aversa.

Un arresto cardiocircolatorio che, grazie alle operazioni dei sanitari, non è stato fatale.

Massaggio cardiaco e defibrillatore hanno quindi strappato via dalla morte quest’uomo.

Dopo le salvifiche attività attività di soccorso, l’uomo ha ripreso a respirare e così è iniziata la corsa in ospedale, al Moscati di Aversa, dove il soggetto è giunto cosciente e in piena attività respiratoria e cardiaca.

A raccontare le emozioni in prima persona di questo salvataggio è stata l’infermiera Francesca Basco, la quale ha deciso di testimoniare la sua gioia per aver salvato una vita.

IL RACCONTO:

Salve, sono l’infermiera Basco Francesca della postazione SAUT 118 di San Cipriano d’Aversa e avrei il piacere di condividere con voi un’esperienza bella capitata quest’oggi: la ripresa di un paziente in arresto cardio circolatorio che si trovava a passeggiare per strada ad Aversa.

Noi equipaggio di ambulanza tipo A composta da me, autista soccorritore e medico veniamo attivati verso le h. 15.40 dalla CO di Caserta in supporto all’equipaggio dell’ambualnza di tipo B di Aversa, per un codice rosso “persona incosciente per strada”e sul quale avevano già iniziato Rcp.

Arriviamo sul posto dopo circa 8 min dall’attivazione e troviamo già presenti i colleghi che avevano applicato defibrillatore e accesso venoso. Tra massaggio cardiaco e insufflazioni, dopo solo 1 scarica elettrica data dal defibrillatore , il paziente riprende circolo e respiro e così la corsa in ospedale Moscati di Aversa dove il miracolato giunge cosciente e in piena attività respiratoria e cardiaca.

Tutto questo in meno di 1 ora.



Inutile spiegare la nostra soddisfazione e contentezza, e ci auguriamo che questa persona possa avere una pronta guarigione!



Post. 04 San Cipriano d’Aversa:

Med: Donciglio Giuseppe

Inf: Basco Francesca

Aut: Barbato Pasquale



Post 03: Aversa

Inf: Cangiano Nicola

Barrelliere: Carrieri Raffaele

Aut: Capano Carlo